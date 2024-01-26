МО РФ: с начала СВО принимаются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей ВС

МОСКВА. 26 января. /ТАСС/. Беспрецедентные меры по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ реализуются с начала военной операции (СВО), заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"С началом проведения специальной военной операции по решению верховного главнокомандующего предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной техники", - сказал он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

