В ВКС РФ в 2023 году поставили более 100 новых самолетов

Также поставили 150 вертолетов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в 2023 году поставили Воздушно-космическим силам (ВКС) более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлены более 100 новых и отремонтированных самолетов. В частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, 150 вертолетов", - сказал он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

Криворучко также добавил, что за 2023 год "в интересах Воздушно-космических сил, других видов и родов войск" было поставлено 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВКС за год получили восемь космических средств, таких как космические аппараты военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки, 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тыс. авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность", авиационные бомбы, отметил заместитель министра обороны РФ.

Он подчеркнул, что в 2023 году "авиастроительными предприятиями продолжена работа по поставке в войска современных авиационных комплексов с расширенными функциональными возможностями, показавшими свою эффективность в ходе специальной военной операции".