В 2024 году в России планируется 18 пусков ракет-носителей

Как рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко, в 2023 году в интересах МО РФ выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации

МОСКВА. 26 января. /ТАСС/. 18 пусков ракет-носителей запланировано в 2024 году в интересах пополнения спутниковой группировки Космических войск РФ, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

"Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка космических войск. В рамках выполнения программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено 7 пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей", - сказал он.

