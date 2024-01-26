26 января, 11:09
Военная операция на Украине

Российские производители вооружений сделали более ста доработок изделий по результатам СВО

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что "в кратчайшие сроки отечественными предприятиями осуществляется разработка, апробация в боевых условиях и постановка на серийное производство новых и перспективных изделий"

МОСКВА. 26 января. /ТАСС/. Российские разработчики и производители вооружения по результатам специальной военной операции оперативно выполнили свыше ста доработок, направленных на улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) изделий, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По результатам специальной военной операции разработчиками и производителями образцов вооружения оперативно выполнено более ста принципиальных доработок изделий, направленных на улучшение их тактико-технических характеристик", - сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

По его словам, "в кратчайшие сроки отечественными предприятиями осуществляется разработка, апробация в боевых условиях и постановка на серийное производство новых и перспективных изделий". 

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