НПО машиностроения выполнило гособоронзаказ за 2023 год

Генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов отметил, что также по ГОЗ продолжаются опытно-конструкторские работы и научно-исследовательские работы по всем трем традиционным направлениям работы НПО машиностроения

РЕУТОВ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Производитель крылатых ракет "Оникс" НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", член Союза машиностроителей России) выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год. Об этом сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Наш ГОЗ состоит из двух частей. Это, в частности, серийные поставки. Перечислять не буду. Это - серия, которая выросла в разы. Все выполнено на 100%, без каких либо недоработок", - сказал он в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике.

По его словам, также по ГОЗ продолжаются опытно-конструкторские работы и научно-исследовательские работы по всем трем традиционным направлениям работы НПО машиностроения. "Все наши три направления работы живы, и не просто живы, а успешно развиваются. Это - стратегическое направление, космос и направление крылатых ракет, все продолжается", - сказал Леонов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минобороны РФ вручило контракт на изготовление ракет "Оникс" военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения".

Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в береговых ракетных комплексах (БРК) "Бастион". Эти комплексы ранее были применены для поражения наземных целей террористов в Сирии, а в настоящее время используются в ходе специальной военной операции на Украине.