НПО машиностроения: "Циркон" должен пройти эксплуатацию перед принятием на вооружение

По словам гендиректора - генконструктора НПО машиностроения Александра Леонова, ракеты установлены на корабле "Адмирал Горшков"

РЕУТОВ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.

"Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", - сказал Леонов. Он пояснил, что принятие на вооружение - "небыстрая процедура". В частности, она "предусматривает определенную эксплуатацию" изделия.

По словам Леонова, испытания гиперзвуковой ракеты не просто были проведены с использованием фрегата "Адмирал Горшков". Ракеты установлены на этом корабле, напомнил гендиректор предприятия.

Он уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведен электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах.

Во время церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе прошлого года его командир капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что на корабле загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии.