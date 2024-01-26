Предприятия ОПК наращивают объемы выпуска бронетехники

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в том числе наращивают объемы выпуска основного боевого танка Т-90М

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса продолжают наращивать темпы и объемы выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Оборонными предприятиями продолжается наращивание темпов и кратное увеличение объемов выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М, который по итогам боевых действий показал свое превосходство над передовыми западными образцами", - сказал он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

О поставке концерном "Уралвагонзавод" танков Т-90М, а также прошедших капитальный ремонт с модернизацией танков доклад на совещании сделал генеральный директор Александр Потапов.