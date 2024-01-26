Предприятия ОПК РФ продолжают наращивать темпы и объемы выпуска артсистем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России продолжают наращивать темпы и объемы производства артиллерийских систем, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

"Предприятиями промышленности проводятся мероприятия по наращиванию темпов и объемов производства артиллерийских систем", - сообщил Криворучко, предоставив слово генеральному директору Уральского завода транспортного машиностроения Олегу Емельянову. Гендиректор, в свою очередь, доложил о поставке в войска новых и капитально отремонтированных с модернизацией самоходных гаубиц "Мста-С".