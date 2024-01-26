Постановку "Сарматов" на боевое дежурство назвали одной из главных целей МО РФ в 2024 году

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко также назвал среди основных задач "безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат", поступление в ВКС ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500 являются основными задачами в ходе военно-технического обеспечения Вооруженных сил РФ на 2024 год, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются: <...> завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ - атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", - сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Среди основных задач 2024 года он назвал также "безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники, а также других заданий, наращивание объемов производства и поставки ракет и боеприпасов, включая гиперзвуковые ракетные комплексы, наращивание производства всей линейки БПЛА, приоритетное развитие средств РЭБ, артиллерийских систем, средств разведки и контрбатарейной борьбы".

В числе приоритетов - "тщательное изучение конструктивных особенностей вооружения и военной техники противника, продолжение работы по совершенствованию тактико-технических характеристик военной техники на основе опыта эксплуатации в боевых условиях, организация скорейшего проведения работ по разработке перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники с применением технологии искусственного интеллекта и на новых физических принципах", сказал Криворучко.

По его оценке, "сегодня есть уверенность, что указанные задачи будут безусловно выполнены, а темп поставки в войска необходимой техники впредь будет только наращиваться".