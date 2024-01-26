В МО РФ отметили увеличение в 2023 году выпуска управляемых снарядов "Краснополь-М2"

Также увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок", заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в 2023 году кратно увеличило выпуск управляемых снарядов "Краснополь-М2". Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

"Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова значительно увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок" и выстрелов с управляемым снарядом "Краснополь-М2", - сказал Криворучко.

О поставке указанных изделий доложил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев.

"В 2023 году для нужд вооруженных сил кратно увеличено производство выстрелов к бронетанковой технике и наземной артиллерии, а также реактивных снарядов", - добавил замминистра обороны.

Заместитель генерального директора научно-производственного концерна "Техмаш" по гособоронзаказу Александр Кочкин доложил о поставке боеприпасов общевойскового назначения, а генеральный директор предприятия "Специальный технологический центр" Роман Агафонников - о поставке в войска комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам РБ-504П.