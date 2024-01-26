В Североморске построили энергоцентр для объектов Северного флота

Замминистра обороны Тимур Иванов отметил, что активными темпами продолжается обустройство основного пункта базирования Каспийской флотилии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Строительство энергоцентра в Североморске для обеспечения электроэнергией объектов Северного флота завершено, доложил главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ.

"В интересах ВМФ с учетом энергодефицитности региона в Североморске Мурманской области завершено строительство энергоцентра", - сказал Иванов.

Он добавил, что активными темпами продолжается обустройство основного пункта базирования Каспийской флотилии, в 2023 году завершено строительство причала № 2.

"В текущем году будет завершено строительство комплексного здания штаба Каспийской флотилии общей площадью более 28 тыс. кв. м", - отметил Иванов.