МО РФ в 2023 году реконструировало три аэродрома, задействованных в мероприятиях СВО

По словам замглавы ведомства Тимура Иванова, военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минобороны РФ в 2023 году провело строительные работы на 13 аэродромах, в том числе завершена реконструкция трех аэродромов, задействованных в мероприятиях специальной военной операции. Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу замглавы МО РФ Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ.

По его словам, продолжается развитие инфраструктуры аэродромной сети ВС РФ. "В прошлом году строительные работы выполнены на 13 аэродромах. В том числе завершена реконструкция объектов аэродромов Балтимор, Липецк и Чкаловский, обеспечивающих выполнение мероприятий специальной военной операции", - сказал замминистра на Едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, добавил Иванов, военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях. "В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения завершено строительство 11 хранилищ на двух арсеналах в поселках Могзон (Забайкальский край) и Тейсин (Хабаровский край), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение", - сказал он.

Как уточнили в Минобороны, хранилища оснащены системой пожаротушения, молниезащитой и всей необходимой инженерной инфраструктурой.