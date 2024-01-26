В МО РФ сообщили о готовности шахт для постановки на дежурство "Ярсов" и "Сарматов"

Замминистра обороны России Тимур Иванов также сообщил об обеспечении подготовки таикх пусковых установок для постановки стратегического ракетного комплекса "Авангард"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов доложил главе оборонного ведомства Сергею Шойгу об обеспечении подготовки шахтных пусковых установок для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

"В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае", - отметил Иванов на Едином дне приемки военной продукции.

Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк, что позволяет осуществлять прием, хранение, обслуживание, предстартовую подготовку ракет-носителей "Ангара" всех типов.