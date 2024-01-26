МО РФ построило в 2023 году 110 объектов для медицинского обеспечения военных и их семей

По словам замминистра обороны Тимура Иванова, приоритетными направлениями для Минобороны остаются оказание качественных медицинских услуг, развитие системы образования и жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минобороны РФ для медицинского обеспечения военнослужащих и их семей построило в 2023 году 110 объектов, доложил главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ.

По словам Иванова, приоритетными направлениями для Минобороны остаются оказание качественных медицинских услуг, развитие системы образования и жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей.

"Для обеспечения на должном уровне медицинской помощью военнослужащих и членов их семей в 2023 году завершено строительство 110 зданий и сооружений", - сказал Иванов на Едином дне приемки военной продукции.

Он добавил, что в высокой степени готовности строительства находятся девять новых современных военных госпиталей в Рязани, Брянске, Южно-Сахалинске, Курске, Белгороде, Махачкале, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

Кроме того, Минобороны РФ построило в прошлом году 24 новых многоквартирных дома для военнослужащих и членов их семей.

По словам Иванова, строительство жилья для военнослужащих и членов их семей - одна из важнейших задач военно-строительного комплекса Минобороны. "В 2023 году на территории всех военных округов завершено строительство 24 жилых домов на 2 046 квартир и 12 общежитий на 1 239 мест", - отметил замминистра.