Шойгу: повышению дальности высокоточного оружия необходимо уделить особое внимание

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в сложившихся условиях недопустимо снижение достигнутых темпов выпуска военной продукции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Повышение дальности и помехоустойчивости высокоточного оружия, а также улучшение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) требуют особого внимания со стороны российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

"Необходимо на постоянной основе анализировать опыт эксплуатации вооружения и техники, повышать их тактико-технические характеристики и надежность. Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники. Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что в сложившихся условиях недопустимо снижение достигнутых темпов выпуска военной продукции. В производство особо востребованных образцов необходимо нарастить.