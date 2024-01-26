Шойгу: ОПК нужно продолжать усиление на фоне задач, связанных с ростом численности ВС РФ

По словам главы Минобороны РФ, "вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс. человек"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Оборонно-промышленному комплексу (ОПК) страны необходимо продолжать наращивать производственные возможности после успехов 2023 года, чтобы успешно решить задачи по вооружению Вооруженных сил (ВС) России с учетом роста их численности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели, и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс. человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", - сказал он в заключительном слове в Единый день приемки.