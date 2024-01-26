МО РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на херсонском направлении

Они составили свыше 335 военных, 23 автомобиля и 2 боевые машины РСЗО "Град"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля и две боевые машины РСЗО "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град" и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области.