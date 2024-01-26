МО РФ сообщило о потерях противника за неделю на запорожском направлении

Они составили более 450 военных, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 11 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили свыше 450 военнослужащих и 3 танка. Как сообщили в Минобороны РФ, российские бойцы в ходе активной обороны нанесли поражение формированиям шести бригад противника.

"На запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ВСУ на данном направлении потеряли за неделю более 450 военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.