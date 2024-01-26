МО РФ заявило об уничтожении за неделю на южнодонецком направлении до 745 военных

Противник также потерял танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили до 745 военных, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.