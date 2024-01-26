МО РФ сообщило о поражении четырех пусковых установок ЗРК ВСУ

Среди них две Patriot, SAMP-T, IRIS-T и шесть полевых складов боеприпасов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшую неделю поразили четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК), включая две Patriot производства США.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot производства США, SAMP-T производства Франции, IRIS-T производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

