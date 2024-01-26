МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на купянском направлении

Они превысили 740 военных, 7 танков, 7 бронемашин и 14 орудий артиллерии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на купянском направлении превысили 740 военных, 7 танков, 7 бронемашин и 14 орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 68-й егерской, 25-й, 30-й, 32-й, 43-й, 57-й, 60-й, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник потерял свыше 740 военнослужащих, 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.