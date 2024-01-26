Военкор ТАСС рассказал соискателям журналистской премии "Искра Юга" о работе в зоне СВО

По словам Валерия Стурита, "важно, чтобы из-за новости, которую ты написал, и видео, которое ты передал, никто не погиб"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Валерий Стурит, регулярно работающий в зоне специальной военной операции, провел мастер-класс для соискателей журналистской премии "Искра Юга" в Ростове-на-Дону.

"Один из главных принципов работы журналиста в зоне боевых действий - "не навреди". Важно, чтобы из-за новости, которую ты написал, и видео, которое ты передал, никто не погиб. Потому что по тому же видео, которое тебе может казаться достаточно безобидным, наш противник может очень быстро определить, где все это находится, где находится интересующий его объект. И по этой точке может быть нанесен удар. Поэтому всегда нужно учитывать, какие последствия будет иметь наша работа", - рассказал Стурит.

Аудитория задавала вопросы о разных аспектах работы журналиста в зоне повышенной опасности. Одним из первых стал вопрос о чувстве страха.

"Чувство страха есть всегда, это ненормально, когда его нет. Бывали случаи, что ребята гибли именно из-за того, что у них притуплялся страх. Его не нужно путать с паникой, всепоглощающим страхом, но оно очень важно, потому что именно чувство страха позволяет трезво оценивать происходящее. По одной из методик командирования сотрудников, если человек теряет чувство страха, его нужно выводить из зоны проведения боевых действий, потому что в этом случае риск для сотрудника возрастает многократно", - ответил военкор ТАСС.

Премия "Искра Юга" в 2024 году проводится в 16-й раз. На конкурс подали 488 работ журналистов 108 изданий Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Лауреатом премии стала, в частности, автор портала "Это Кавказ" Диана Магомаева с публикацией "Как найти черную кошку в темной комнате" о разработке молодых ученых Грозненского государственного нефтяного технического университета. В число финалистов вошла автор портала Аза Исаева.