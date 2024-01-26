26 января, 16:27,
обновлено 26 января, 16:42
Военная операция на Украине

Путин: не важно, из какого региона боец СВО, каждый - герой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал также обсудить вопрос персонификации доставки помощи на фронт с руководителем Ленинградской области Александром Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Каждый участник спецоперации на Украине - герой, не важно, откуда он был призван. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО, отвечая на предложение персонифицировать помощь военнослужащим.

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Сергей Иващенко из "Ресурсного добровольческого центра" обратил внимание главы государства, что участники сбора гуманитарной помощи не всегда знают, кому конкретно и из какого региона помогают на фронте. "Помогает герою боевых действий, нашему бойцу, - ответил Путин. - Для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван". "Для нас все должны быть равны. Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед отчизной", - подчеркнул президент.

Путин напомнил о своей беседе с командиром танка "Алеша". Тот рассказывал, как во время службы в пехоте "он в окопе сидел - и прилет". "Рядом с ним сидел товарищ. Он его накрыл собой. Я говорю: "Кто такой, это ваш друг?". Он говорит: "Нет, просто был рядом", - передал разговор президент. - Взял и накрыл его - просто как товарища".

Тем не менее глава государства пообещал, что подумает над предложением и попросит "Минобороны подумать над этим", причем сделает это "сегодня вечером". Присутствовавший в зале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал также обсудить вопрос персонификации доставки помощи на фронт с руководителем Ленинградской области Александром Дрозденко. 

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