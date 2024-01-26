Упрощена медкомиссия для граждан, добровольно поступающих на контрактную службу

Результаты обследований будет изучать военно-врачебная комиссия военкоматов муниципального уровня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Раньше обследование было двухэтапным: оно состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного - в региональном. Теперь медкомиссия будет проходить в один этап.

Контрактникам организуют обязательную диагностику в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора (для солдат, сержантов, прапорщиков).

Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к службе должно быть принято в течение пяти дней с момента получения документов.

Власти ожидают, что это позволит ускорить отбор граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту.