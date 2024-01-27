МО РФ сообщило о поражении танком Т-62М опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра

В министерстве отметили, что экипаж модернизированной боевой машины вел корректируемый огонь по противнику с расстояния около 3 км

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экипаж модернизированного танка Т-62М группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Потери противника составили до 15 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря работе групп глубинной разведки в районе города Херсона были выявлены новые позиции противника. Командованием было принято решение нанести поражение личному составу ВСУ огнем танковых орудий. Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-62М, используя складки рельефа местности, в течение нескольких минут прибыл на назначенную огневую позицию. После нескольких выстрелов и корректировки огня разведчиками опорный пункт ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что экипаж модернизированного танка Т-62М, оснащенного новыми тепловизионными прицелами, комплексами наведения и средствами защиты, вел корректируемый огонь по противнику с расстояния около 3 км. Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.