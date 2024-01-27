27 января, 02:09 Военная операция на Украине МО РФ сообщило об уничтожении свыше 120 военных ВСУ на южнодонецком направлении

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Поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады теробороны ВС Украины в районах Константиновки и Новомихайловки, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев