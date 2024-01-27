27 января, 02:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении свыше 120 военных ВСУ на южнодонецком направлении

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады теробороны ВС Украины в районах Константиновки и Новомихайловки, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация".

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Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", - сообщил Гордеев. 

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