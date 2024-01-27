МО РФ сообщило об уничтожении свыше 120 военных ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация".
Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", - сообщил Гордеев.