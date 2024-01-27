ОАК запатентовала способ снижения радиолокационной заметности самолетов для ПВО

Метод был испытан на истребителе Су-57

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") запатентовала способ снижения радиолокационной заметности самолетных антенн, в том числе для успешного преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как указано в документе, опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент), способ снижения радиолокационной заметности самолетных антенн заключается в том, что в качестве антенны используются существующие элементы летательного аппарата (ЛА) - элероны, флапероны, элевоны, интерцепторы, горизонтальное и вертикальное оперение, поворотные наплывы.

"Изобретение обеспечивает снижение радиолокационной заметности ЛА", - говорится в реферате к патенту на изобретение. Изобретение может быть использовано для снижения радиолокационной заметности самолетных антенн, что, в частности, обеспечивает успешное преодоление системы ПВО, уточняется в реферате.

Способ был испытан на истребителе Су-57, сообщается в документе. "В результате изготовления и экспериментальной отработки опытных образцов достигнуты результаты, подтверждающие эффективность способа снижения", - говорится там.