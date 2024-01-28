МО РФ сообщило о подвиге старшего сержанта, уничтожившего два танка и две бронемашины ВСУ

В Министерстве обороны России отметили, что экипаж боевой машины под командованием Василия Плотникова неоднократно выдвигался на помощь сослуживцам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге старшего сержанта Василия Плотникова, который во время отражения наступления ВСУ уничтожил два танка и две бронемашины Вооруженных сил Украины.

"Экипаж танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова, действуя в составе бронегруппы на танкоопасном направлении, вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном стратегическом направлении. В ходе отражения вражеского наступления экипаж успешно пресекал попытки противника прорвать оборону российских подразделений. Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, точные указания позволили старшему сержанту Василию Плотникову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить две боевые бронированные машины и два танка, в том числе танк западного производства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неоднократно экипаж боевой машины под командованием Плотникова выдвигался на помощь российским военнослужащим на поле боя и эвакуировал из-под огня на броне своего танка раненых бойцов, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о ефрейторе Андрее Крючкове, который в составе своего подразделения руководил сменой наблюдателей на важном рубеже обороны российских войск.

"Двигаясь к позициям наблюдательных постов, Андрей вместе с группой наблюдателей подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Проявляя личное мужество и отвагу, ефрейтор Крючков под плотным огневым воздействием противника, совершая противоогневые маневры, вел группу до наблюдательного поста. В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА Андрей Крючков получил осколочное ранение, прикрывая своего товарища", - отметили в военном ведомстве, добавив, что Крючков, прибыв на пост и самостоятельно оказав себе первую помощь, занял позицию в укрытии и приступил к отражению наступления пеших групп противника. По итогам боя атака ВСУ была отражена.