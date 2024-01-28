В зоне СВО прошел телемост между десантниками и их родными из Уссурийска

В Министерстве обороны России отметили, что военнослужащие поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие увидели и пообщались с родственниками в режиме реального времени. Бойцы поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками. Они успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, а их родственникам "было достаточно просто увидеть родные лица".