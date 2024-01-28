МО РФ сообщило о сбитых силами ПВО ВДВ трех дронах "Баба Яга" на херсонском направлении

В Минобороны России отметили, что подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей от средств воздушного нападения ВСУ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подразделения ПВО ВДВ сбили три дрона "Баба Яга" на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - говорится в сообщении.

Подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения ВСУ.