Минобороны РФ сообщило, что у Синьковки и Тернов удалось отбросить штурмовые группы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский пояснил, что украинские военные были вынуждены отступить в южном и западном направлениях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Запад" отразили на купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате украинские военные были вынуждены отступить в южном и западном направлениях, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. Все атаки к контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях", - сказал он.

Зыбинский добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. "Потери противника на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа", - заключил он.