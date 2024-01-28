28 января, 02:32 Военная операция на Украине МО РФ сообщило об уничтожении Ка-52 взводного опорного пункта ВСУ на купянском направлении

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В Минобороны России отметили, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования