МО РФ сообщило об уничтожении Ка-52 взводного опорного пункта ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Используя естественный рельеф местности, экипаж ударного вертолета Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние. После применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена.