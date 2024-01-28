МО РФ: ВСУ потеряли на краснолиманском направлении за сутки до 120 военных

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 120 военнослужащих. ВС РФ также отразили три атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.