МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 150 военных и 4 единицы техники

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группировка "Запад" ВС РФ за прошедшие сутки отбила шесть атак ВСУ на купянском направлении, противник потерял до 150 военных и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

"Отражены шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.