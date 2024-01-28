МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 330 военных, а также девять единиц техники, включая одну станцию РЭБ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группировка "Юг" ВС РФ за прошедшие сутки отбила три атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 330 военных и 9 единиц техники, включая одну станцию РЭБ, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 человек убитыми и ранеными, танк, 2 БМП, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.