МО РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ в районе Работина и Вербового

По данным ведомства, на запорожском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового, а также Нестерянки и Каменского на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник потерял "до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30".