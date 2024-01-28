МО РФ сообщило о поражении складов ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

По данным ведомства, также поражены 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские войска поразили склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - сказали в ведомстве.

Кроме того, поражены 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.