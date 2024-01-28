МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Приютного

По данным ведомства, российские войска нанесли ВСУ поражение в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного, а также нанесли противнику поражение в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял "до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевую машину РСЗО "Град".