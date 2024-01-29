29 января, 00:07
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении операторами FPV-дронов замаскированных блиндажей ВСУ

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В ведомстве отметили, что после ликвидации всех целей расчет БПЛА без потерь вернулся в пункт временного развертывания

ТАСС, 29 января. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Рзведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. <…> После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после уничтожения всех целей расчет БПЛА без потерь вернулся в пункт временного развертывания.

Как отметили в военном ведомстве, опыт СВО доказал, что дроны могут являться эффективным средством разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. "Помощники пехоты и разведки, "глаза" артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой", - добавили в МО РФ. 

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