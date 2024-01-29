Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех моторных лодок ВСУ на херсонском направлении

Военнослужащие противника были вынуждены отступить, "бросив своих убитых и раненых", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили три моторных лодки с десантом ВСУ у правого берега Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на которые осуществлялась погрузка десанта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оператор дрона профессионально завел на одну из лодок беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель.

"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки. Уцелевшие боевики, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки", - отметили в оборонном ведомстве.