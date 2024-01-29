Минобороны РФ показало боевую работу гаубиц Д-30 на купянском направлении

По данным ведомства, расчеты гаубиц уничтожили несколько опорных пунктов и живую силу противника

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные взводные опорные пункты с засевшими в них украинскими националистами. Расчетам гаубиц Д-30 незамедлительно были переданы координаты новых целей. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. После чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила [с помощью беспилотников] корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 боевиков ВСУ.

"У нас первый выстрел пристрелочный. Второй - уже с корректировками. Операторы БПЛА нам говорят куда попали. Второй выстрел уже точно в цель", - рассказал номер расчета гаубицы Д-30 с позывным Дачник на видео, предоставленном Минобороны.