МО РФ сообщило об уничтожении более 30 украинских военных на краснолиманском направлении

Удар был нанесен с помощью РСЗО "Град", уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Военнослужащие реактивной батареи гвардейского мотострелкового полка с помощью РСЗО "Град" нанесли залповый удар по подразделениям Национальной гвардии Украины в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений Национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции. Привязавшись к местности, артиллеристы ЦВО провели групповой залп 122-мм реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Град" - советская и российская РСЗО калибра 122 мм. Предназначена для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы - 40 км, количество направляющих - 40, время полного залпа - 20 секунд. Модернизированная версия системы, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ, носит название "Торнадо-Г".