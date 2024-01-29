Командир отряда ВС РФ рассказал, что его бойцы взяли шесть опорных пунктов ВСУ вчетвером

По словам военнослужащего с позывным Саваль, штурмовики взяли противника в "капкан", что позволило вести огонь сразу с нескольких сторон, создавая ощущение, будто наступление ведет большая группа солдат

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Саваль рассказал ТАСС, что в захвате шести опорных пунктов украинских войск на запорожском участке южнодонецкого направления принимали участие только четверо бойцов. По словам командира, они обманом заставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поверить в многочисленность российских сил.

"Мои парни лучшие. Их было четверо, я корректировал действия с воздуха. Мы подошли к ним вплотную, двигались аккуратно, бесшумно. Потом подпустили их к себе, взяли в клещи, в капкан и начали вести огонь. Из-за того, что удалось взять их в капкан, мои ребята оказались с нескольких сторон. Это заставило их думать, что нас много, хотя это было совсем не так", - рассказал командир.

При подготовке операции были учтены условия местности, расположение и численность противника. Учитывалось и морально-психологическое состояние бойцов с двух сторон. Как подчеркнул командир, при подготовке таких операций важен нестандартный подход.

В результате штурмовых действий удалось взять в плен несколько украинских солдат. Безвозвратные потери ВСУ составили около 30 военнослужащих, еще около 60 покинули позиции, спасаясь бегством.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о захвате штурмовиками 394-го полка группировки "Восток" шести опорных пунктов украинских сил на запорожском участке южнодонецкого направления.