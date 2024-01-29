Модернизация 12-го ЦНИИ МО РФ позволила кратно увеличить испытания нового оружия

В научно-испытательном комплексе главе ведомства Сергею Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество образцов вооружения и военной техники, прошедших испытания, кратно возросло в результате модернизации экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России, сообщили в российском военном ведомстве по результатам инспекции ЦНИИ министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", - отметили в министерстве.

Также в научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ министру обороны доложили о проводимых учреждением исследованиях, добавили в Минобороны.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.