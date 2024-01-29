В 48-м ЦНИИ готовят к сдаче два новых корпуса научно-исследовательского кластера

Он, в частности, позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации и профилактики, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Два новых здания научно-исследовательского кластера, построенные в интересах биологической защиты, готовятся к сдаче в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны РФ, сообщили в российском военном ведомстве по итогам инспекции института министром обороны России Сергеем Шойгу.

"В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов доложил Сергею Шойгу, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершен", - сказали в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что строительство новых лабораторных корпусов обеспечит создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты, с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

"Одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа", - отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что главе военного ведомства доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры.