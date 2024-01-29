Ганчев назвал освобождение Табаевки шагом к освобождению всей Харьковской области

В связи с тем, что ВСУ укрепились, перед российскими военными стоит "очень нелегкая задача", заявил глава военно-гражданской администрации региона

ТАСС, 29 января. Освобождение населенного пункта Табаевка является еще одним шагом к освобождению всей Харьковской области. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Вооруженными силами Российской Федерации освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска", - сказал Ганчев, отметив, что перед российскими военными стоит "очень нелегкая задача", так как Вооруженные силы Украины довольно сильно укрепились.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Запад" на купянском направлении освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области.