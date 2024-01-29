Источник сообщил, что ремонт поврежденного БДК "Минск" начнется в 2024 году

По его информации, десантный корабль стоит у причальной стенки с поврежденной надстройкой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ремонт поврежденного в результате украинского удара по Севморзаводу (город Севастополь) большого десантного корабля (БДК) "Минск" проекта 775 Балтийского флота (БФ) начнется в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"БДК стоит у причальной стенки, у него повреждена надстройка. Его ремонт начнется в текущем году, соответствующее решение принято", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник, близкий к силовым структурам Крыма, сообщал ТАСС, что рассматривается возможность ремонта "Минска" за счет использования надстройки однотипного по проекту БДК "Константин Ольшанский" - бывшего корабля Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМС ВСУ бросили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК "Константин Ольшанский". Надстройка у кораблей проекта 775 выполнена из алюминий-магниевого сплава.

Как сообщалось, 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль "Минск" БФ и подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, "два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов". Также ранее другой источник сообщал ТАСС, что полученные 13 сентября подводной лодкой "Ростов-на-Дону" повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте. Ожидается, что она будет отремонтирована до завершения первого полугодия 2024 года.

Незадолго до начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине в акваторию Черного моря вошли несколько БДК Балтийского и Северного флотов ВМФ России.