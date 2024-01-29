29 января, 13:23
Военная операция на Украине

В "Ахмате" заявили, что ВСУ добивают своих раненых, чтобы они не попали в плен

© Александр Река/ ТАСС

Командир разведгруппы "Ахмата" с позывным Аид рассказал, что ВСУ накрывают российские группы эвакуации, которые пытаются оказать помощь или вытащить с передовой раненых украинских солдат

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ВСУ добивают раненых украинских военных, чтобы те не попали в плен, а также накрывают российские группы эвакуации, которые пытаются оказать помощь или вытащить с передовой раненых украинских солдат. Об этом журналистам сообщил командир разведгруппы "Ахмата" с позывным Аид.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, когда украинские военные бросают своих раненых, они знают, что российские бойцы будут стараться их вытащить. "Они нас накрывают вместе с ними [ранеными бойцами ВСУ]", - подчеркнул Аид.

При этом, по его словам, чаще всего военнослужащие ВСУ сами бросают своих раненых. "Или добивают, чтобы те не попали в плен. Летом мы показывали нашим коллегам сюжет, где раненные в ноги бойцы ВСУ имели отверстия в затылке, в каске, то есть их свои же добивали, чтобы они не попали в плен", - сообщил командир. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине