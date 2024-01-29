В "Ахмате" заявили, что ВСУ добивают своих раненых, чтобы они не попали в плен

Командир разведгруппы "Ахмата" с позывным Аид рассказал, что ВСУ накрывают российские группы эвакуации, которые пытаются оказать помощь или вытащить с передовой раненых украинских солдат

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ВСУ добивают раненых украинских военных, чтобы те не попали в плен, а также накрывают российские группы эвакуации, которые пытаются оказать помощь или вытащить с передовой раненых украинских солдат. Об этом журналистам сообщил командир разведгруппы "Ахмата" с позывным Аид.

По его словам, когда украинские военные бросают своих раненых, они знают, что российские бойцы будут стараться их вытащить. "Они нас накрывают вместе с ними [ранеными бойцами ВСУ]", - подчеркнул Аид.

При этом, по его словам, чаще всего военнослужащие ВСУ сами бросают своих раненых. "Или добивают, чтобы те не попали в плен. Летом мы показывали нашим коллегам сюжет, где раненные в ноги бойцы ВСУ имели отверстия в затылке, в каске, то есть их свои же добивали, чтобы они не попали в плен", - сообщил командир.