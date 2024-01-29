Авиация коалиции США за сутки два раза нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 коалиции", - сказал он.

Также Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.