МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ на донецком направлении

Российские военные также нанесли поражение живой силе украинской армии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Экипажи российских штурмовиков Су-25 при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что после нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

"Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара", - рассказал летчик Су-25 с позывным Сокол на видео, предоставленном Минобороны.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).